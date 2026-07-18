Tra i 28 calciatori convocati dall’Inter durante il ritiro in Germania, nove sono giovani. Tra loro ci sono Farronato, Lavelli, Maye e Topalovic. Questi giocatori sono stati scelti dal tecnico Cristian Chivu per partecipare alla preparazione in vista della stagione. La lista include anche altri giovani, che si stanno allenando con la prima squadra. La partecipazione di questi atleti indica un investimento sul settore giovanile e sulla crescita dei talenti emergenti.

Tra i 28 convocati dell’Inter ci 9 sono “baby” che Cristian Chivu ha voluto con sé e con il resto della squadra per il ritiro in Germania. Certo, nel pacchetto giovani ci sono anche i vari Stankovic, Massolin e Akinsanmiro, ma tutti e tre la passata stagione non l’hanno trascorsa a Milano, i ragazzini terribili di Under23 e Primavera nerazzurra invece sì. Qualcuno solo nelle giovanili, mentre qualcun altro si è visto anche in prima squadra. Ce n’è uno che è alto oltre due metri, c’è “il Pocho” e ci sono anche “i nuovi” Dimarco e Thuram per chi vuole lanciarsi in paragoni ingombranti. Sono il presente e potenzialmente il futuro del club e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Farronato a Lavelli, Maye e Topalovic: chi sono i giovani in ritiro con l'Inter di Chivu

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28 convocati nel ritiro in Germania Chivu ha chiamato molti giovani, che si giocheranno le proprie chance in questo ritiro estivo #Inter #SpazioInter x.com

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