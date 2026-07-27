La Guardia di Finanza ha intercettato un gommone al largo di Lisbona con oltre 2,6 tonnellate di cocaina. L’operazione, coordinata dalla D.D.A. di Brescia, ha portato al sequestro del carico, valutato circa 500 milioni di euro. Quattro persone sono state arrestate. La droga era destinata a essere trasportata in Europa attraverso l’Atlantico.

Contro il narcotraffico nell’Oceano Atlantico, operazione internazionale della Guardia di Finanza, coordinata dalla D.D.A. di Brescia, E’ stato intercettato al largo di Lisbona un gommone “go-fast” con oltre 2,6 tonnellate di cocaina e arrestati quattro trafficanti. Il carico, dal valore di circa 78 milioni di euro all’ingrosso e fino a 500 milioni sul mercato al dettaglio, è stato sequestrato grazie alla collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo. Quattro uomini bordo, uno residente in Italia. I quattro uomini presenti a bordo del “go-fast” sono due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest’ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi traffico di cocaina stroncato dalla Gdf: sequestrate 2,6 tonnellate nell’Atlantico, il carico valeva 500 milioni

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Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

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