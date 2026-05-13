Nell’Atlantico, le autorità hanno sequestrato 11 tonnellate di cocaina e arrestato 54 persone coinvolte nel traffico. La Guardia di Finanza ha individuato il carico attraverso indagini e controlli specifici, collaborando con agenzie internazionali per coordinare l’operazione denominata Alfa-Lima. L’intervento ha portato al blocco di un'importante rete di narcotrafficanti che operava tra le coste e il mare aperto.

? Domande chiave Come ha fatto la Guardia di Finanza a individuare il carico?. Quali agenzie internazionali hanno coordinato l'operazione Alfa-Lima?. Perché i trafficanti hanno scelto proprio le rotte dell'Atlantico orientale?. Cosa succederà alle rotte del narcotraffico dopo questo enorme sequestro?.? In Breve Operazione Alfa-Lima tra 13 e 26 aprile 2026 coinvolge Spagna, Portogallo e USA.. Guardia di Finanza impiega un Atr72 per 12 missioni e 67 ore di sorveglianza.. Sequestrate 8,5 tonnellate di hashish, 21 chili di marijuana, 18 barche e 30mila litri carburante.. Intercettata imbarcazione veloce con 4,2 tonnellate di cocaina vicino alle Isole Canarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocaina nell’Atlantico: 11 tonnellate sequestrate e 54 arresti

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Rotta della cocaina nell’Atlantico, colpo ai narcos: 54 arresti e 11 tonnellate sequestrate

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