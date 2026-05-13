Nell’oceano Atlantico è stata condotta un’operazione internazionale chiamata Alfa-Lima, che ha portato all’arresto di 54 persone e al sequestro di oltre 11 tonnellate di cocaina. L’intervento ha coinvolto più forze di polizia di diversi paesi e si è concentrato su attività di traffico di droga. L’operazione si è svolta in acque internazionali, evidenziando l’ampiezza e la complessità dell’azione di contrasto al narcotraffico.

È di 54 arresti e 11 tonnellate di cocaina sequestrate il bilancio della vasta operazione internazionale Alfa-Lima, condotta tra il 13 e il 26 aprile 2026 nell’Oceano Atlantico, con il coinvolgimento della Guardia di Finanza italiana e delle principali forze di polizia europee e statunitensi. L’azione, coordinata dalla Guardia Civil spagnola, è stata finalizzata a colpire la cosiddetta “Cocaine Highway”, il corridoio dell’Atlantico orientale utilizzato dalle organizzazioni criminali per il traffico illecito di stupefacenti verso i porti europei. Un’operazione senza precedenti: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione Alfa-Lima ha visto una collaborazione senza precedenti tra le forze dell’ordine di diversi Paesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Alfa-Lima", operazione senza precedenti nell'oceano Atlantico: 54 arresti e tonnellate di cocaina sequestrate

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