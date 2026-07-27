Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro mensili avanzata dalla showgirl argentina contro l’attaccante. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal giudice Anna Cattaneo, che ha escluso l’assegno richiesto. La separazione tra i due coinvolge anche questioni legali riguardanti il mantenimento e le modalità di pagamento.

La turbolenta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. Il Tribunale di Milano, tramite un'ordinanza firmata dal giudice Anna Cattaneo, ha respinto la richiesta della showgirl argentina di ottenere un cospicuo assegno di mantenimento provvisorio. Secondo il giudice, la situazione patrimoniale e reddituale di Wanda Nara è già "molto florida" e la donna viene descritta come "giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito autonomamente". Per l'attaccante del Galatasaray si tratta di una prima importante vittoria legale in attesa della sentenza di divorzio definitiva, sebbene il clima tra i due ex coniugi rimanga estremamente teso, segnato da pesanti accuse reciproche, procedimenti giudiziari e botta e risposta mediatici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro Icardi batte Wanda Nara in tribunale: niente più assegno mensile da 250mila euro

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MAURO ICARDI Y WANDA NARA: ESCÁNDALO TOTAL CON EL DIVORCIO MILLONARIO

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