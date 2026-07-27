Durante una conferenza stampa dedicata alla riconferma di un presidente della provincia, è stato annunciato che Mastella si candiderà prima come consigliere comunale a Benevento e successivamente come sindaco di Ceppaloni. La comunicazione è avvenuta in modo inaspettato, senza riferimenti a eventuali altri incarichi o elezioni in programma. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o alle tempistiche di questa strategia politica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Doveva essere la conferenza stampa per celebrare la riconferma di Nino Lombardi alla presidenza della Provincia di Benevento. È finita con un annuncio destinato a cambiare gli scenari politici del Sannio. All’Hotel Traiano, nel corso dell’incontro convocato dopo la vittoria di Lombardi contro Claudio Cataudo – sindaco di Ceppaloni, candidato del centrodestra con il sostegno anche del Partito Democratico cittadino – Clemente Mastella ha spiazzato tutti. “Mi candido a consigliere comunale di Benevento e mi candiderò sindaco di Ceppaloni”, ha dichiarato il leader di Noi di Centro. Una doppia sfida che ha il sapore della rivincita politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Mastella spiazza tutti: “Mi candido a consigliere comunale di Benevento e poi a sindaco di Ceppaloni”

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