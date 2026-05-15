procura della repubblica di benevento obbligo di presentazione per un consigliere comunale

Nei giorni scorsi, a Pietradefusi, i Carabinieri della Stazione locale hanno notificato a un consigliere comunale un ordine di obbligo di presentazione. L’atto fa seguito a un procedimento in corso presso la Procura della Repubblica di Benevento, che ha avviato accertamenti su alcune attività svolte dall’amministratore locale. La misura, adottata per esigenze investigative, impone al consigliere di presentarsi presso gli uffici di polizia a intervalli regolari, senza altre restrizioni o misure cautelari.

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, a Pietradefusi (AV), i Carabinieri della Stazione di Dentecane – nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un consigliere comunale del predetto Comune, gravemente indiziato del reato di peculato continuato. Il provvedimento, disposto dall’Ufficio GIP del Tribunale di Benevento, scaturisce da un’articolata attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’amministratore avrebbe utilizzato sistematicamente la scheda carburante in dotazione all’autovettura di servizio della Polizia Municipale per rifornire la propria auto privata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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