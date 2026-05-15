Procura della Repubblica di Benevento misura cautelare per un consigliere comunale

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pietradefusi hanno notificato una misura cautelare nei confronti di un consigliere comunale. L’operazione si è svolta nel territorio di Pietradefusi, in provincia di Avellino, e riguarda un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Benevento. La misura è stata emessa nell’ambito di un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o le accuse specifiche. La notizia si inserisce in un quadro di attività investigative condotte nelle ultime settimane.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, a Pietradefusi (AV), i Carabinieri della Stazione di Dentecane – nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un consigliere comunale del predetto Comune, gravemente indiziato del reato di peculato continuato. Il provvedimento, disposto dall’Ufficio GIP del Tribunale di Benevento, scaturisce da un’articolata attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’amministratore avrebbe utilizzato sistematicamente la scheda carburante in dotazione all’autovettura di servizio della Polizia Municipale per rifornire la propria auto privata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Procura della Repubblica di Benevento, misura cautelare per un consigliere comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Presa banda specializzata nell'assalto ai bancomat con esplosivo: 11 misure cautelari Sullo stesso argomento Procura della Repubblica di Benevento, obbligo di presentazione per un consigliere comunaleTempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, a Pietradefusi (AV), i Carabinieri della Stazione di Dentecane – nell’ambito di un’indagine coordinata... Corruzione, nuova misura cautelare per il consigliere campano ZanniniTempo di lettura: < 1 minuto Corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di... #Garlasco UN CRIMINE GIUDIZIARIO COMMESSO SULLA PELLE DI UN RAGAZZO INNOCENTE DI 22 ANNI La Procura della Repubblica di Alessandria, capeggiata da Enrico Cieri, si ostina a non voler periziare il video dell’evento mortale di mio Figlio Gi x.com Caso omicidio Vassallo, la Fondazione: Il ricorso della Procura conferma la ricerca della veritàStampaLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende atto del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Sale ... salernonotizie.it Decesso cittadino indiano, la Procura di Salerno: Nessun abbandono in ospedale, disposta l’autopsiaStampa La Procura della Repubblica di Salerno interviene sul caso della morte del cittadino indiano Paul Neeraj, deceduto il 24 aprile scorso presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, ... salernonotizie.it