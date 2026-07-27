Mastella ha scritto alla segretaria nazionale del PD, accusando il partito locale di a Benevento di comportamenti contrari alla linea ufficiale. Nell'apertura della lettera, ha affermato che il PD in quella città si comporta come un partito di destra, definendo la situazione una “linea kamikaze”. La comunicazione si concentra sulla contrapposizione tra le posizioni del partito a livello nazionale e le azioni sul territorio.

?”Cara segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, ma lo sai che qui a Benevento fanno il contrario di ciò per cui tu, meritoriamente, stai sudando sette camicie a livello nazionale? Lo sai che a Benevento hanno trasformato il tuo, ottimo, ‘testardamente unitari’ in un pessimo, per voi, ‘testardamente perdenti’ perché ciecamente e irragionevolmente anti-mastelliani? E ancora, cara Segretaria nazionale, lo sai che alle ultime elezioni per il presidente della Provincia, 24 ore fa, i consiglieri di Benevento del tuo partito e quelli che reggono le segreterie cittadina e provinciale, nonché un ex deputato hanno votato per il candidato della... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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© Fremondoweb.com - Mastella scrive alla Schlein: “A Benevento il PD è Partito Destra, va fermata questa linea kamikaze”

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