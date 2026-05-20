Schlein | La linea è una E scatta la rivolta | Pd partito non democratico

Da liberoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attivismo dei riformisti e dei cattolici dem, che ha segnato il week-end appena concluso, con iniziative a Torino e a Roma, entrambe critiche nei confronti della linea attuale del Pd, non ha prodotto- per usare un eufemismo - grandi reazioni al Nazareno. Nemmeno la presenza di due padri nobili del partito, come Walter Veltroni, nel capoluogo piemontese, e Romano Prodi, nella Capitale. Risposta: zero. Dall’inner-circle di Elly Schlein, semmai, filtra la determinazione della segretaria a proseguire sulla strada fin qui percorsa, senza alcun ripensamento o dubbio, forte del fatto, come dicono i suoi, che «il 90% del partito è con lei». È da... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Schlein: "La linea è una". E scatta la rivolta: "Pd partito non democratico"
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