Schlein | La linea è una E scatta la rivolta | Pd partito non democratico
L’attivismo dei riformisti e dei cattolici dem, che ha segnato il week-end appena concluso, con iniziative a Torino e a Roma, entrambe critiche nei confronti della linea attuale del Pd, non ha prodotto- per usare un eufemismo - grandi reazioni al Nazareno. Nemmeno la presenza di due padri nobili del partito, come Walter Veltroni, nel capoluogo piemontese, e Romano Prodi, nella Capitale. Risposta: zero. Dall’inner-circle di Elly Schlein, semmai, filtra la determinazione della segretaria a proseguire sulla strada fin qui percorsa, senza alcun ripensamento o dubbio, forte del fatto, come dicono i suoi, che «il 90% del partito è con lei». È da... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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L’aspetto più disgustoso di tutto questo non è la linea di Schlein ma il trasformismo di una maggioranza (50enni e oltre) di dirigenti che hanno tollerato il PD delle origini per 15 anni, dichiarandosi riformisti senza esserlo (coi risultati sotto gli occhi di tutti) x.com
A Torino il presidente del Pd attacca Meloni ma soprattutto la linea della segretaria. Intanto al Salone del Libro attorno a Schlein si stringe il solito corteo di fedelissimi, aspiranti candidati ed ex di ogni corrente. Perché nel Pd il vero istinto di sopravvivenza è sta facebook
Schlein in discussione, cresce la fronda nei dem. Da Bonaccini ai cattolici: Serve cultura di governoLa linea della segreteria non convince all’interno. I riformisti Pd: Non basta criticare solo la destra ... msn.com
Qual è oggi la natura del partito nato come casa dei riformisti?, chiede PiciernoSchlein ha risposto in modo tranchant a Prodi che invitava i riformisti a fare squadra e a Delrio che si augura non vengano relegati nello sgabuzzino. Picierno ricorda i giorni della fondazione del Pd ... ilfoglio.it