L’attivismo dei riformisti e dei cattolici dem, che ha segnato il week-end appena concluso, con iniziative a Torino e a Roma, entrambe critiche nei confronti della linea attuale del Pd, non ha prodotto- per usare un eufemismo - grandi reazioni al Nazareno. Nemmeno la presenza di due padri nobili del partito, come Walter Veltroni, nel capoluogo piemontese, e Romano Prodi, nella Capitale. Risposta: zero. Dall’inner-circle di Elly Schlein, semmai, filtra la determinazione della segretaria a proseguire sulla strada fin qui percorsa, senza alcun ripensamento o dubbio, forte del fatto, come dicono i suoi, che «il 90% del partito è con lei». È da... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein: "La linea è una". E scatta la rivolta: "Pd partito non democratico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Referendum, Pd: "Si sta ricostruendo una connessione reale tra il Partito Democratico e la cittadinanza"Zerbini: “Il risultato premia la serietà e la credibilità di una campagna per il “No” che ha scelto di parlare ai cittadini con argomentazioni...

Malan spiazza il Pd: "Schlein chiarisca su linea antisemita nel partito"C'è un cortocircuito profondo all'interno del Partito democratico che si fa sempre più diviso al suo interno fra la corrente riformista e quella...

L’aspetto più disgustoso di tutto questo non è la linea di Schlein ma il trasformismo di una maggioranza (50enni e oltre) di dirigenti che hanno tollerato il PD delle origini per 15 anni, dichiarandosi riformisti senza esserlo (coi risultati sotto gli occhi di tutti) x.com

Schlein in discussione, cresce la fronda nei dem. Da Bonaccini ai cattolici: Serve cultura di governoLa linea della segreteria non convince all’interno. I riformisti Pd: Non basta criticare solo la destra ... msn.com

Qual è oggi la natura del partito nato come casa dei riformisti?, chiede PiciernoSchlein ha risposto in modo tranchant a Prodi che invitava i riformisti a fare squadra e a Delrio che si augura non vengano relegati nello sgabuzzino. Picierno ricorda i giorni della fondazione del Pd ... ilfoglio.it