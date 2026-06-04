«La casa dei riformisti non c’è più». Il 4 giugno 2026 Pina Picierno ha affidato a Il Foglio l’addio al Partito democratico, e la scelta del giornale dice già molto. È la stessa testata che, con la galassia riformista intorno a Il Riformista e Linkiesta, per un po’ l’aveva immaginata perfino segretaria del Pd: un sogno coltivato lontano dai voti reali. Ora la vicepresidente del Parlamento europeo, quarantacinque anni, un passato da leader dei giovani della Margherita, eletta alla Camera a ventisette e all’Eurocamera con un boom di preferenze nel 2014, vicepresidente dal gennaio 2022 e confermata nella legislatura in corso, promette «qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Picierno se ne va, addio al Pd per il partito di Gozi nel gruppo Renew. E Schlein va all’incasso senza muovere un dito

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Temi più discussi: L'addio di Pina Picierno al Pd: Non è più il mio partito. L'idea della ricandidatura alla vicepresidenza e i rapporti con Calenda; Il lungo addio di Pina Picierno al Pd; Pina Picierno lascia il PD non più riformista; Pina Picierno lascia il Pd: La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi.

Quindi davvero, FINALMENTE, se ne va? Spero venga seguita da Fassino, Del Rio e compagnia cantante. #Picierno x.com

Pd, l’addio di Pina Picierno nella chat dei riformisti: Lascio il partito che ho contribuito a fondare perché non lo riconosco piùL’ultima riga del messaggio è insieme affettuosa e durissima. Picierno ringrazia tutti voi che ci siete stati in questo anno duro e saluta con tutto l’amore e la forza che ha. Ma prima lascia una ... quotidiano.net

Picierno se ne va, addio al Pd per il partito di Gozi nel gruppo Renew. E Schlein va all’incasso senza muovere un ditoLascia il Pd dopo la corsa mancata alla leadership e il rischio di perdere Bruxelles. Schlein tiene la linea e incassa senza muoversi ... lanotiziagiornale.it

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