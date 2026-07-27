A dieci giorni dalla tromba d'aria che ha investito Massalengo, i danni stimati ammontano a circa 1,1 milioni di euro. La tromba d'aria si è abbattuta il 17 luglio, causando ingenti danni a edifici e infrastrutture nel comune di circa 4.500 abitanti. Le autorità hanno avviato le prime stime ufficiali per quantificare i danni subiti.

Massalengo, 27 luglio 2026 – A dieci giorni dalla violenta tromba d'aria che, il 17 luglio 2026, ha colpito Massalengo, comune lodigiano di circa 4.500 abitanti, arriva un primo bilancio ufficiale dei danni. Il sindaco Severino Serafini ha reso noto che il Comune ha trasmesso a Regione Lombardia la scheda Rasda per la ricognizione dei danni, quantificati in oltre 600 mila euro per il patrimonio privato e 50 mila euro per quello pubblico. Una stima che, precisa l'amministrazione, non comprende ancora i costi necessari alla ricostruzione delle aziende agricole maggiormente colpite, destinati ad aumentare il conto finale, di circa altri 500 mila euro, portando così il totale oltre il milione e 150 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massalengo, i danni dopo la tromba d'aria: conto da 1,1 milioni di euro

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