Nubifragio e tromba d' aria a Roma paura e danni

Un nubifragio con lampi e tuoni si è abbattuto questa mattina su Roma, provocando danni e paralizzando il traffico nel quadrante nord-est. Durante l'evento si è verificata anche una forte tromba d'aria, che ha causato ulteriori disagi e danni alle strutture. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze del maltempo, mentre le strade sono state chiuse in alcune aree. Nessuna informazione immediata su feriti o danni più gravi.

AGI - Un nubifragio con lampi e tuoni si è abbattuto questa mattina su Roma causando danni e mandando in tilt in traffico soprattutto nel quadrante nord-est della Capitale, dove c'è stata anche una forte tromba d'aria. Immediati i riflessi sul traffico cittadino, già particolarmente intenso dopo il Ponte del 2 giugno. Sulla Tangenziale est, subito dopo lo svincolo della Salaria, un albero è precipitato sulla carreggiata, paralizzando la circolazione in entrambe le direzioni. La pianta ha investito alcune auto in transito ma senza causare feriti. La caduta degli alberi e gli allagamenti hanno imposto la chiusura di un tratto della Tangenziale nella zona di via dei Campi Sportivi. 🔗 Leggi su Agi.it

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