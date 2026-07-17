Una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina alle 6.30 su Massalengo, nel Lodigiano, causando il crollo di due cascine e la morte di venti mucche schiacciate sotto le macerie. I danni più gravi si sono registrati nelle strutture agricole, con alcuni animali rimasti intrappolati o investiti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni a persone.

Massalengo (Lodi), 17 luglio 2026 – È pesantissimo il bilancio della violenta tromba d'aria che, intorno alle 6.30 di questa mattina, si è abbattuta sul Lodigiano e sud Milano. A Massalengo il fenomeno naturale è stato molto intenso, mettendo in ginocchio il paese e in particolare in alcuni punti. Oltre alla caduta di una quindicina di alberi all'interno del centro parrocchiale, il fenomeno ha provocato il crollo di due cascine nella zona rurale di Paderno. In una erano presenti circa 70 vacche, tra capi da carne e da latte. Il crollo è stato fatale per almen o 20 animali, rimasti schiacciati sotto le macerie. L’intervento dei vigili del fuoco . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tromba d'aria devasta Massalengo: crollano due cascine, 20 mucche muoiono schiacciate sotto le macerie

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