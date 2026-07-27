Marvel infiamma il Comic-Con | annunciati Ghost Rider con Ryan Gosling e Black Panther 3

Al Comic-Con di San Diego 2026, Marvel ha annunciato due nuovi progetti: un film su Ghost Rider con Ryan Gosling e il terzo capitolo di Black Panther. La presentazione si è svolta nella celebre Hall H, con il presidente e produttore Kevin Feige sul palco. Sono stati mostrati alcuni teaser e dettagli sui nuovi film, attirando l’attenzione dei fan presenti all’evento.

Le ultime news . I Marvel Studios sono stati tra i grandi protagonisti del San Diego Comic-Con 2026 con una ricca presentazione nella celebre Hall H, guidata dal presidente e produttore Kevin Feige. Tra annunci, ospiti d’eccezione e anteprime esclusive, lo studio ha svelato importanti novità sul futuro del Marvel Cinematic Universe: dal nuovo film dedicato a Ghost Rider, con Ryan Gosling protagonista, al primo sguardo a Avengers: Doomsday, fino alla conferma di Black Panther 3 e del suo nuovo interprete. Il momento più atteso è stato il panel dedicato ad Avengers: Doomsday, che ha riunito sul palco i fratelli Anthony e Joe Russo insieme a un cast stellare composto, tra gli altri, da Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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