Gli annunci Marvel al Comic-Con | da Ryan Gosling a Black Panther 3 tutte le novità

Da cinemaserietv.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Comic-Con di San Diego 2026, i Marvel Studios hanno annunciato il ritorno di Ryan Gosling e la produzione di Black Panther 3. La presentazione ha svelato anche nuovi progetti e dettagli sui film in arrivo, senza specificare date precise o altri attori coinvolti. L’evento ha rappresentato un momento chiave per il futuro del Marvel Cinematic Universe, con molte anticipazioni su prossimi capitoli e personaggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2026 ha segnato uno dei momenti più importanti della convention, delineando il futuro del Marvel Cinematic Universe per i prossimi anni. Kevin Feige ha alternato annunci ufficiali, ospiti sul palco e materiali esclusivi riservati ai fan presenti nella celebre Hall H, confermando nuovi film, nuovi protagonisti e il ritorno di alcuni dei personaggi più amati del franchise. Tra le rivelazioni più significative spiccano Black Panther 3, il debutto di Ryan Gosling come Ghost Rider e nuove immagini dell’attesissimo Avengers: Doomsday. Tra gli annunci più sorprendenti c’è sicuramente Black Panther 3, la cui uscita è fissata per il 15 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TUTTI GLI ANNUNCI MARVEL IN DIRETTA! Ghost Rider E' Ryan Gosling, Nuovo Black Panther!

Video TUTTI GLI ANNUNCI MARVEL IN DIRETTA! Ghost Rider E' Ryan Gosling, Nuovo Black Panther!

Notizie e thread social correlati

Balle Spaziali 2 debutta al Comic-Con: il teaser prende in giro Star Wars, Marvel e AvatarAl Comic-Con di San Diego è stato presentato il primo trailer di Balle Spaziali 2.

Black Panther, uno dei pezzi più iconici dell’intero MCU finisce all’asta a partire da 50mila dollariUn'armatura chiamata Golden Jaguar, nota ai fan come Black Panther, è stata messa all’asta con un prezzo di partenza di 50mila dollari.

Temi più discussi: Marvel Studios: da Ryan Gosling come Ghost Rider al nuovo Black Panther e Deadpool grigio, ecco tutti gli annunci del San Diego Comic-Con 2026; Ghost Rider – I Marvel Studios annunciano il film e Ryan Gosling nel ruolo | SDCC 2026; Marvel ha un piano fino al 2042! Kevin Feige svela la Saga dei Mutanti per il MCU; Balle Spaziali 2 debutta al Comic-Con: il teaser prende in giro Star Wars, Marvel e Avatar.

comic con gli annunci marvel alGli annunci Marvel al Comic-Con: da Ryan Gosling a Black Panther 3, tutte le novitàMarvel Studios ha sfruttato il palco della Hall H del San Diego Comic-Con per presentare alcune delle novità più importanti del futuro del Marvel Cinematic Universe. cinemaserietv.it

Da Avengers: Judgement Day agli X-Men, 3 annunci MCU che vogliamo al Comic-Con 2026I Marvel Studios saranno al Comic-Con 2026 con un panel nella mitologia Sala H: ecco gli annunci che speriamo di ... cinema.everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web