Gli annunci Marvel al Comic-Con | da Ryan Gosling a Black Panther 3 tutte le novità

Al Comic-Con di San Diego 2026, i Marvel Studios hanno annunciato il ritorno di Ryan Gosling e la produzione di Black Panther 3. La presentazione ha svelato anche nuovi progetti e dettagli sui film in arrivo, senza specificare date precise o altri attori coinvolti. L’evento ha rappresentato un momento chiave per il futuro del Marvel Cinematic Universe, con molte anticipazioni su prossimi capitoli e personaggi.

Il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2026 ha segnato uno dei momenti più importanti della convention, delineando il futuro del Marvel Cinematic Universe per i prossimi anni. Kevin Feige ha alternato annunci ufficiali, ospiti sul palco e materiali esclusivi riservati ai fan presenti nella celebre Hall H, confermando nuovi film, nuovi protagonisti e il ritorno di alcuni dei personaggi più amati del franchise. Tra le rivelazioni più significative spiccano Black Panther 3, il debutto di Ryan Gosling come Ghost Rider e nuove immagini dell’attesissimo Avengers: Doomsday. Tra gli annunci più sorprendenti c’è sicuramente Black Panther 3, la cui uscita è fissata per il 15 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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TUTTI GLI ANNUNCI MARVEL IN DIRETTA! Ghost Rider E' Ryan Gosling, Nuovo Black Panther!

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Gli annunci Marvel al Comic-Con: da Ryan Gosling a Black Panther 3, tutte le novitàMarvel Studios ha sfruttato il palco della Hall H del San Diego Comic-Con per presentare alcune delle novità più importanti del futuro del Marvel Cinematic Universe. cinemaserietv.it

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