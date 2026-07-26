Al Comic-Con di San Diego è stato annunciato che Ryan Gosling interpreterà il personaggio di Ghost Rider in un nuovo film Marvel. La notizia è stata confermata durante l’evento, dopo mesi di speculazioni sulla possibile partecipazione dell’attore al progetto. La produzione del film è stata ufficialmente comunicata, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul resto del cast. La conferma di Gosling nel ruolo arriva dopo un lungo periodo di rumors e anticipazioni.

Uno dei rumor più duraturi degli ultimi anni si è trasformato in realtà sul palco più importante del San Diego Comic-Con. Durante lo spettacolare panel di Marvel Studios nella celebre Hall H, Kevin Feige ha accolto tra le urla dei fan Ryan Gosling, confermando che l’attore tre volte candidato all’Oscar sarà il protagonista del film standalone su Ghost Rider, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2028. L’ingresso di Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe realizza un desiderio espresso più volte in passato dall’attore, che non aveva mai nascosto la sua passione per lo Spirito della Vendetta (“È un personaggio che desideravo interpretare da tantissimo tempo”, ha dichiarato sul palco). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ryan Gosling è ufficialmente Ghost Rider: annunciato il film Marvel al Comic-Con

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Ryan Gosling is OFFICIALLY Ghost Rider! Marvel Just Won SDCC 2026

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