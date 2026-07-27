Mario Roggero può tornare libero | ricorso in Cassazione per un vizio di forma la mossa della difesa
La difesa di Mario Roggero ha presentato un ricorso in Cassazione per un vizio di forma, chiedendo la revoca della sua detenzione. Roggero, attualmente nel carcere di Bollate, teme che la sua assenza possa aumentare il rischio di furti nel negozio di gioielleria. La decisione sulla richiesta non è ancora stata presa, mentre la detenzione prosegue.
Mentre prosegue la detenzione di Mario Roggero nel carcere di Bollate, il gioielliere teme che la sua assenza possa rendere il negozio un bersaglio più vulnerabile. Secondo quanto riferito dal suo legale Stefano Marcolini al Corriere della Sera, Roggero ritiene necessario affiancare al personale una guardia giurata, sostenendo che eventuali malintenzionati potrebbero approfittare del fatto che lui non è più presente nell'attività. Nel frattempo in Cassazione è stato presentato il ricorso con con cui la difesa punta a far dichiarare nulla la sentenza di primo grado per un presunto vizio procedurale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365
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