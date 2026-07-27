La Cassazione ha accolto il ricorso di Mario Roggero per un vizio di forma nel processo, permettendogli di tornare libero. Roggero, arrestato e condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due ladri in fuga durante un tentativo di furto, potrebbe essere rimesso in libertà in attesa di una nuova valutazione del caso. La decisione riguarda esclusivamente il procedimento legale, senza modificare la condanna definitiva.

Mario Roggero, il gioielliere arrestato dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga dopo l’assalto al suo negozio, continua ad essere al centro dell’attenzione per due motivi: le preoccupazioni per la sicurezza della moglie e della figlia, che continuano a lavorare nella gioielleria di Grinzane Cavour; e il ricorso presentato in Cassazione, con cui la difesa punta a far dichiarare nulla la sentenza di primo grado per un presunto vizio procedurale. Ma andiamo per gradi. Mentre prosegue la detenzione nel carcere di Bollate, il gioielliere teme che la sua assenza possa rendere il negozio un bersaglio più vulnerabile. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Mario Roggero può tornare libero”: ricorso in Cassazione per un vizio di forma nel processo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero e il vizio di forma nel processo: «Così può tornare libero»Mario Roggero sostiene che la moglie, che lavora in una gioielleria, necessita di un vigilante per proteggersi da eventuali rapine.

Leggi anche: “Può tornare libero”. Mario Roggero, l’annuncio proprio adesso

Temi più discussi: Mario Roggero e il vizio di forma nel processo: Così può tornare libero; Mario Roggero resta in carcere, no del tribunale all’istanza di differimento della pena; Mario Roggero può tornare libero: ricorso in Cassazione per un vizio di forma nel processo, la mossa a sorpresa della difesa; Il gioielliere di Grinzane Cavour si costituirà quando avrà l'ordine di carcerazione. Raccolta di firme del centrodestra per la grazia, Nordio avvia l'istruttoria.

Mario Roggero e il vizio di forma nel processo: Così può tornare libero x.com

Mario Roggero può tornare libero: ricorso in Cassazione per un vizio di forma nel processoMario Roggero, il gioielliere arrestato dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga dopo l’assalto al suo negozio, continua ad essere al centro dell’attenzione per ... tpi.it

Mario Roggero può tornare libero: ricorso in Cassazione per un vizio di forma nel processo, la mossa a sorpresa della difesaMario Roggero resta al centro dell'attenzione per due fronti distinti ma destinati a intrecciarsi: da una parte le preoccupazioni per la sicurezza ... msn.com