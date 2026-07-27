Mario Roggero e il vizio di forma nel processo | Così può tornare libero

Mario Roggero sostiene che la moglie, che lavora in una gioielleria, necessita di un vigilante per proteggersi da eventuali rapine. Ritiene che senza di lui, in caso di futuri furti, la difesa possa risultare insufficiente. Roggero ha inoltre evidenziato un vizio di forma nel processo, che potrebbe portarlo alla libertà. La sua dichiarazione si concentra sulla sicurezza della moglie e sulla possibilità di tornare libero.

Mario Roggero dice che alla moglie al lavoro nella gioielleria di Grinzane Cavour serve un vigilantes. «Senza di me, in caso di una nuova rapina, non so come potrebbero difendersi. Tutti sanno che io non sono più lì, potrebbero approfittarsene. Non adesso, che sono sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine e della stampa, ma tra un mesetto sì», ha detto al suo avvocato Stefano Marcolini secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Ma intanto si parla di un vizio di forma nel processo di primo grado che potrebbe invalidare tutto. E farlo tornare libero prima della grazia. La guardia giurata. «Sono in apprensione pensando a loro in negozio senza di me. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero, dalla rapina alla condanna: la ricostruzione della storia che ha scosso l'Italia

Notizie e thread social correlati

La grazia, i domiciliari, il pentimento: così Mario Roggero può uscire dal carcereMario Roggero può uscire dal carcere grazie a una decisione sulla grazia e sui domiciliari.

“Così può uscire dal carcere”. Mario Roggero, la notizia è arrivataUn nuovo confronto si è aperto intorno a Mario Roggero, coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha suscitato reazioni di rabbia e dolore.

Temi più discussi: Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza Roggero; La confusione del ministero della Giustizia sulla grazia a Mario Roggero; Legittima difesa in Ue: come sarebbe finito il caso Roggero in Germania, Francia e Spagna.

La speranza di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato a 14 anni e 9 mesi è che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segn x.com

Nuova bufera su Giannini. Il sindaco: Roggero eroe, doveva stecchirne un altroIl primo cittadino di Pennabilli dalla parte del gioielliere condannato. Poi attacca i partigiani: Pure loro spararono. L’ira dell’Anpi: Inaccettabile. ilrestodelcarlino.it

Carcere di Bollate, da Roggero a Stasi e Bossetti: perché tutti i condannati chiedono di essere detenuti lì. La giornata tipo e chi non può entrareNegli ultimi giorni il carcere di Bollate, hinterland di Milano, è tornato al centro dell’attenzione dopo la scelta del gioielliere Mario Roggero di costituirsi ... leggo.it