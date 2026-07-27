Maria Pia Ammirati ha dichiarato che la porta per la fiction “Imma Tataranni” rimane sempre aperta, mentre sui reboot della Rai Fiction, ogni progetto viene valutato attentamente. Ha aggiunto che le scelte vengono guidate dall’interesse del pubblico e che la serie “Capri” continua a ricevere molto apprezzamento. Durante il Magna Graecia Film Festival di Soverato, ha spiegato la strategia della Rai per la prossima stagione televisiva.

Tra grandi ritorni, nuove fiction e il futuro di alcuni dei titoli più amati dal pubblico, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, racconta al Magna Graecia Film Festival di Soverato la strategia della Rai per la prossima stagione. Dall’attesissimo ritorno di Doc e Teresa Battaglia ai nuovi progetti ispirati a storie vere, fino ai possibili sviluppi di Un medico in famiglia e Imma Tataranni, senza dimenticare il sorprendente successo delle repliche di Capri. Intervista a Maria Pia Ammirati di Rai Fiction. Maria Pia Ammirati, benvenuta al Magna Graecia Film Festival e bentornata su SuperGuidaTV. Partiamo da Rai Fiction: che momento sta vivendo? “Intanto grazie, è sempre bello essere qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Maria Pia Ammirati al Magna Graecia Film Festival: “La porta per Imma Tataranni è sempre aperta. Sui reboot Rai Fiction valutiamo tutto. Il pubblico guida le nostre scelte. Capri continua a piacere tantissimo”

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