Domani al Magna Graecia Film Festival Maria Pia Ammirati Valeria Golino Marco D’Amore e Francesco Colella

Notizia in breve

Domani al Magna Graecia Film Festival sono previsti interventi di Valeria Golino, Marco D’Amore, Francesco Colella e Maria Pia Ammirati. La 23ª edizione si svolge a Soverato dal 25 luglio all’1 agosto 2026. La manifestazione vede la partecipazione di attori e professionisti del cinema italiani. La giornata include incontri con il pubblico, proiezioni e momenti di confronto tra gli ospiti. La presenza di Golino, D’Amore, Colella e Ammirati è stata annunciata nelle ultime ore.