Domani al Magna Graecia Film Festival Maria Pia Ammirati Valeria Golino Marco D’Amore e Francesco Colella
Domani al Magna Graecia Film Festival sono previsti interventi di Valeria Golino, Marco D’Amore, Francesco Colella e Maria Pia Ammirati. La 23ª edizione si svolge a Soverato dal 25 luglio all’1 agosto 2026. La manifestazione vede la partecipazione di attori e professionisti del cinema italiani. La giornata include incontri con il pubblico, proiezioni e momenti di confronto tra gli ospiti. La presenza di Golino, D’Amore, Colella e Ammirati è stata annunciata nelle ultime ore.
Magna Graecia Film Festival La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026 DOMANI AL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL OSPITI VALERIA GOLINO E MARCO D’AMORE CHE TERRANNO UNA CONVERSAZIONE D’AUTORE MODERATA DA CAROLINA DI DOMENICO Seconda giornata, domani Domenica 26 Luglio della ventitreesima edizione Magna Graecia Film Festival in corso a Soverato fino al 1° agosto. Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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