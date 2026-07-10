Estate da premio per Can Yaman | Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fiction
Can Yaman ha ricevuto una colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival come volto più gettonato della fiction. A oltre sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco continua a partecipare a eventi e premi, mantenendo un intenso ritmo di lavoro tra set e apparizioni pubbliche. La premiazione si è svolta durante la manifestazione, che si è tenuta nelle ultime settimane. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento all’attore, che ha partecipato senza rilasciare dichiarazioni.
Can Yaman non si ferma mai. A più di sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco sta vivendo un’estate che è un continuo andirivieni tra set, red carpet e premi. La “Tigre della Malesia” targata Lux Vide lo ha rilanciato in Italia, ma il suo raggio d’azione oggi è molto più ampio: tra Spagna, Italia e progetti internazionali, Yaman è diventato uno dei volti turchi più richiesti in Europa. Tra Madrid e Roma: l’attore più gettonato dell’estate Nelle ultime settimane Can Yaman è stato avvistato più volte anche in Spagna. Tra eventi mondani, presentazioni e apparizioni pubbliche, l’attore ha confermato di avere un seguito fortissimo anche oltre i confini italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Can Yaman Wont Stop! Another Major Award, New Festival & Sandokan 2 Surprise
Notizie e thread social correlati
Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2026Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2026, che si svolgerà a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto.
Leggi anche: Lino Banfi Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival
Argomenti più discussi: Sere d’estate ai musei; In treno verso Gardaland, tra viaggi senza stress e premi da vincere; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura; Libri Premio Strega estate 2026: i titoli consigliati per la GenZ.
Parti con la valigia piena di punti e torna con tantissimi premi. ? Con 200 punti puoi già iniziare a scegliere il tuo premio e trasformare questa estate in un’esperienza da ricordare grazie al programma fedeltà Edison.? E sei già a metà viaggio: con l’iscrizio facebook
Premio Strega 2026 a Michele Mari: dove incontrarlo quest'estate con lo Strega Tour @PremioStrega @fortelettrice: Redazione: Il vincitore del Premio Strega 2026, giunto alla sua ottantesima edizione, è Michele Mari con il romanzo I… ? x.com
Estate da premio per Can Yaman: Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fictionCan Yaman non si ferma mai. A più di sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco sta vivendo un’estate che è un continuo andirivieni tra set, red carpet e premi. La Tigre della Malesia targata ... 361magazine.com
Letture sotto le 200 pagine per questa estate reddit