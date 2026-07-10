Can Yaman ha ricevuto una colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival come volto più gettonato della fiction. A oltre sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco continua a partecipare a eventi e premi, mantenendo un intenso ritmo di lavoro tra set e apparizioni pubbliche. La premiazione si è svolta durante la manifestazione, che si è tenuta nelle ultime settimane. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento all’attore, che ha partecipato senza rilasciare dichiarazioni.

Can Yaman non si ferma mai. A più di sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco sta vivendo un’estate che è un continuo andirivieni tra set, red carpet e premi. La “Tigre della Malesia” targata Lux Vide lo ha rilanciato in Italia, ma il suo raggio d’azione oggi è molto più ampio: tra Spagna, Italia e progetti internazionali, Yaman è diventato uno dei volti turchi più richiesti in Europa. Tra Madrid e Roma: l’attore più gettonato dell’estate Nelle ultime settimane Can Yaman è stato avvistato più volte anche in Spagna. Tra eventi mondani, presentazioni e apparizioni pubbliche, l’attore ha confermato di avere un seguito fortissimo anche oltre i confini italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Estate da premio per Can Yaman: Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fiction

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Can Yaman Wont Stop! Another Major Award, New Festival & Sandokan 2 Surprise

Notizie e thread social correlati

Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2026Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2026, che si svolgerà a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto.

Leggi anche: Lino Banfi Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Argomenti più discussi: Sere d’estate ai musei; In treno verso Gardaland, tra viaggi senza stress e premi da vincere; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura; Libri Premio Strega estate 2026: i titoli consigliati per la GenZ.

Premio Strega 2026 a Michele Mari: dove incontrarlo quest'estate con lo Strega Tour @PremioStrega @fortelettrice: Redazione: Il vincitore del Premio Strega 2026, giunto alla sua ottantesima edizione, è Michele Mari con il romanzo I… ? x.com

Estate da premio per Can Yaman: Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fictionCan Yaman non si ferma mai. A più di sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco sta vivendo un’estate che è un continuo andirivieni tra set, red carpet e premi. La Tigre della Malesia targata ... 361magazine.com

Letture sotto le 200 pagine per questa estate reddit