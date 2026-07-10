Estate da premio per Can Yaman | Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fiction

Da 361magazine.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Can Yaman ha ricevuto una colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival come volto più gettonato della fiction. A oltre sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco continua a partecipare a eventi e premi, mantenendo un intenso ritmo di lavoro tra set e apparizioni pubbliche. La premiazione si è svolta durante la manifestazione, che si è tenuta nelle ultime settimane. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento all’attore, che ha partecipato senza rilasciare dichiarazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Can Yaman non si ferma mai. A più di sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco sta vivendo un’estate che è un continuo andirivieni tra set, red carpet e premi. La “Tigre della Malesia” targata Lux Vide lo ha rilanciato in Italia, ma il suo raggio d’azione oggi è molto più ampio: tra Spagna, Italia e progetti internazionali, Yaman è diventato uno dei volti turchi più richiesti in Europa. Tra Madrid e Roma: l’attore più gettonato dell’estate Nelle ultime settimane Can Yaman è stato avvistato più volte anche in Spagna. Tra eventi mondani, presentazioni e apparizioni pubbliche, l’attore ha confermato di avere un seguito fortissimo anche oltre i confini italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

estate da premio per can yaman colonna d8217oro al magna graecia film festival per il volto pi249 gettonato della fiction
© 361magazine.com - Estate da premio per Can Yaman: Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fiction
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Can Yaman Wont Stop! Another Major Award, New Festival & Sandokan 2 Surprise

Video Can Yaman Wont Stop! Another Major Award, New Festival & Sandokan 2 Surprise

Notizie e thread social correlati

Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2026Can Yaman riceverà la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2026, che si svolgerà a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto.

Leggi anche: Lino Banfi Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Argomenti più discussi: Sere d’estate ai musei; In treno verso Gardaland, tra viaggi senza stress e premi da vincere; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura; Libri Premio Strega estate 2026: i titoli consigliati per la GenZ.

estate da estate da premio perEstate da premio per Can Yaman: Colonna d’oro al Magna Graecia Film Festival per il volto più gettonato della fictionCan Yaman non si ferma mai. A più di sei mesi dal debutto di Sandokan, l’attore turco sta vivendo un’estate che è un continuo andirivieni tra set, red carpet e premi. La Tigre della Malesia targata ... 361magazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web