A Milano, Marchisio, mentore della Kings League, attende l’arrivo di Neymar e Yamal al Mondiale del calcio-show. In campo era il “principino”, ora guida la “lega dei re”. Osserva le prove delle luci stroboscopiche e delle coreografie, senza nascondere la speranza di vedere i due giocatori arrivare. Le sue parole sono: «Mai dire mai». La manifestazione si svolge con spettacoli e partite, coinvolgendo numerosi atleti e influencer.

In campo era il «principino», fuori è diventato il capo della «lega dei re». Claudio Marchisio osserva le prove delle luci stroboscopiche e delle camere alla Kings Arena di Cologno Monzese, cammina sul rettangolo di calcio a sette destinato ad ospitare poche ore dopo il debutto dell’«altro mondiale»: quella Kings League World Cup Clubs di cui è a capo delle competizioni nel nostro Paese, che porta per la prima volta in Italia la sfida all’iride. Un universo pallonaro parallelo dove calcio e spettacolo — non necessariamente in quest’ordine — coabitano tra dadi lanciati, rigori presidenziali e carte jolly che permettono ai gol di valere doppio. Una vetrina. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Marchisio, il mentore della Kings League accoglie a Milano il Mondiale del calcio-show: «Aspetto qui Neymar e Yamal, mai dire mai»

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