Da Neymar Jr a Lamine Yamal | la Kings World Cup Clubs 2026 trasforma Milano nella capitale del calcio digitale

Milano si appresta a ospitare la Kings World Cup Clubs 2026, un evento che si svolgerà dal 26 luglio al 1° agosto. La manifestazione coinvolgerà diversi club e calciatori, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Tra i protagonisti annunciati ci sono giocatori di grande richiamo, tra cui Neymar Jr. e Lamine Yamal. L'evento si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo anche attività legate al calcio digitale e alle nuove tecnologie.

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Milano si prepara a diventare la capitale mondiale del calcio digitale. Dal 26 luglio al 1° agosto 2026, il capoluogo lombardo ospiterà infatti la Kings World Cup Clubs, il torneo internazionale della Kings League che riunirà sedici squadre provenienti da tutto il mondo tra calcio, creator economy e intrattenimento. Un evento che porterà in Italia alcuni dei nomi più influenti dello sport e del web, da Neymar Jr. a Lamine Yamal, passando per streamer e creator seguitissimi dalle nuove generazioni, confermando ancora una volta come il calcio stia vivendo una trasformazione sempre più vicina ai linguaggi dell’entertainment e delle community digitali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Da Neymar Jr. a Lamine Yamal: la Kings World Cup Clubs 2026 trasforma Milano nella capitale del calcio digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Neymar Jr & Lamine Yamal Parado no Bailão Sullo stesso argomento Lamine Yamal: Fenomeno del calcio spagnolo sta dominando il palcoscenico giovanile.Lamine Yamal: Fenomeno del calcio spagnolo sta dominando il palcoscenico giovanile. Lamine Yamal celebra l’idolo Neymar: “Gli sarò sempre grato, per lui pagherei il biglietto”Lamine Yamal, alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di Champions League, parla del suo idolo assoluto il brasiliano... Ubuse hano si ka lamine yamal ra x.com CURIOSITA' - Da Neymar e Yamal: il mondiale per club della Kings League si giocherà a MilanoLa Kings League ha annunciato che l'Italia ospiterà la Kings World Cup Clubs 2026, che si svolgerà a Milano dal 26 luglio al 1° agosto. La competizione internazionale, della durata di una settimana, v ... napolimagazine.com Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit Da Neymar e Yamal: il mondiale per club della Kings League si giocherà a MilanoLa Kings League ha annunciato oggi che l'Italia ospitera la Kings World Cup Clubs 2026, che si svolgera a Milano dal 26 luglio al 1° agosto. sportmediaset.mediaset.it