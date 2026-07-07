Un Mondiale mai visto E un governo del calcio mai così prono | il Gran Disastro americano

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Mondiale, sono stati protagonisti attaccanti come Balogun e Haaland, e squadre come Capo Verde, mentre le presenze di Messi e CR7 sono state evidenti. La competizione si è svolta in un’atmosfera complessa, con il governo del calcio che si è dimostrato molto accondiscendente. Le partite hanno attraversato vari percorsi, creando un mosaico di situazioni che hanno coinvolto diverse nazioni e calciatori, senza che si siano verificati eventi di grande impatto o novità rilevanti a livello istituzionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Balogun, Haaland, Capo Verde, Messi-CR7. Un Mondiale è un budello di vicoli nel quale è anche bello smarrirsi, ma senza perdere lo scenario globale, che, in questo caso, è distopico, come in certi film da day after, come nell’ultimo romanzo di Ian McEwan (“Quello che possiamo sapere”), in cui, per effetto del cambiamento climatico, gran parte della terra è sommersa dalle acque. Il calcio di prima non c’è più. Vabbè, l’Italia è sommersa da 12 anni, ma anche Germania e Olanda sono già tornate a casa su velieri da ex conquistatori. I tedeschi, abituati ad arrivare in fondo, sono implosi; gli olandesi, che hanno insegnato al mondo ad attaccare, sono usciti dopo una meschina gara difensiva col Marocco che oggi è una vera grande, al secondo quarto consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

un mondiale mai visto e un governo del calcio mai cos236 prono il gran disastro americano
© Gazzetta.it - Un Mondiale mai visto. E un governo del calcio mai così prono: il Gran Disastro americano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Moscow is burning Oh well: captured Russians surprised with reaction to Ukrainian air strikes

Video Moscow is burning? Oh well: captured Russians surprised with reaction to Ukrainian air strikes

Notizie e thread social correlati

Azteca, il tempio del calcio che non va mai in pensione apre un altro MondialeAlle 21 ora italiana si sono collegati tutti per il match, con i giocatori in campo e gli spettatori davanti agli schermi.

Protti, l'ex compagno del Bari Terracenere: «Mai visto un calciatore così amato, spero gli venga intitolata una curva del San Nicola»A poche ore dalla morte di Igor Protti, amici e tifosi ricordano il calciatore, definendolo molto amato.

Argomenti più discussi: Un Mondiale mai visto. E un governo del calcio mai così prono: il Gran Disastro americano; Mattarella a Seveso per i 50 anni dal disastro dell'Icmesa; Tutte le squadre già eliminate dai Mondiali 2026: delusioni Turchia e Uruguay, grande flop per Germania e Olanda, chi è già fuori; Mondiali, i verdetti dei gironi: Messi stellare, Cr7 rimandato, disastro Uruguay.

gran disastro un mondiale mai vistoUn Mondiale mai visto. E un governo del calcio mai così prono: il Gran Disastro americanoCome nel romanzo di McEwan Quello che possiamo sapere ecco l'arrivo di nuovi equilibri nel mondo del pallone. Lo scandalo Balogun e la Var alla Casa Bianca hanno inabissato il diritto sportivo ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web