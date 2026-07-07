Un Mondiale mai visto E un governo del calcio mai così prono | il Gran Disastro americano
Durante il Mondiale, sono stati protagonisti attaccanti come Balogun e Haaland, e squadre come Capo Verde, mentre le presenze di Messi e CR7 sono state evidenti. La competizione si è svolta in un’atmosfera complessa, con il governo del calcio che si è dimostrato molto accondiscendente. Le partite hanno attraversato vari percorsi, creando un mosaico di situazioni che hanno coinvolto diverse nazioni e calciatori, senza che si siano verificati eventi di grande impatto o novità rilevanti a livello istituzionale.
Balogun, Haaland, Capo Verde, Messi-CR7. Un Mondiale è un budello di vicoli nel quale è anche bello smarrirsi, ma senza perdere lo scenario globale, che, in questo caso, è distopico, come in certi film da day after, come nell’ultimo romanzo di Ian McEwan (“Quello che possiamo sapere”), in cui, per effetto del cambiamento climatico, gran parte della terra è sommersa dalle acque. Il calcio di prima non c’è più. Vabbè, l’Italia è sommersa da 12 anni, ma anche Germania e Olanda sono già tornate a casa su velieri da ex conquistatori. I tedeschi, abituati ad arrivare in fondo, sono implosi; gli olandesi, che hanno insegnato al mondo ad attaccare, sono usciti dopo una meschina gara difensiva col Marocco che oggi è una vera grande, al secondo quarto consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Questo mondiale è stato un disastro. Infantino dopo la prima partita è venuto a dirci che sarebbe stato tutto risolto. Non è stato risolto nulla. Ad alcuni membri dello staff non è mai stato consentito di raggiungerci. Siamo ancora costretti a tornare a Tijuana. Ed a facebook
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