La professoressa associata di Scienza politica all'Università di Genova è tornata da un viaggio in Russia. Come osservatrice elettorale, ha osservato che il paese potrebbe resistere a lungo in un contesto di tensioni politiche e sociali. La sua analisi si basa su elementi raccolti durante il soggiorno, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del viaggio o sui dati emersi.

Mara Morini è appena rientrata dalla Russia. Professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova, da osservatrice elettorale dell’Osce in Russia, Uzbekistan, Nord Macedonia e Moldova, è stata visiting professor all’Accademia diplomatica del ministero degli Esteri della Federazione russa e alla High School of Economics? di Mosca, ma dal 2021 non aveva più potuto vedere la piazza Rossa del Cremlino. Ora è riuscita a tornare.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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