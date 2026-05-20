Franco Lambertini dalla Ferrari a Moto Morini | una vita dedicata ai motori Laurea ad honorem? Sarebbe magnifico

Franco Lambertini ha dedicato la propria carriera ai motori, contribuendo come progettista a importanti aziende del settore automobilistico e motociclistico. Ha lavorato per marchi tra i più noti, tra cui Ferrari, MWM e Moto Morini, sviluppando progetti e disegni che hanno segnato il suo percorso professionale. Di recente, ha espresso il desiderio di ricevere una laurea ad honorem, considerandola un riconoscimento significativo per il suo lavoro nel mondo dei motori.

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Franco Lambertini, maestro dei motori, ha fatto la storia delle quattro e due ruote in qualità di disegnatore progettista di grandi aziende come Ferrari, MWM e Moto Morini. Nato il 24 gennaio 1944, a Spilamberto, nella campagna Modenese, ha coltivato questa passione sin da piccolo: “Ogni volta che passava un trattore ci saltavo su, mettevo il naso dentro, mi affascinavano. La passione è nata un po’ lì”, racconta a LaPresse Lambertini. L’infanzia e la passione per i motori. “I miei genitori d’estate, quando finiva la scuola, mi facevano lavorare. Ma siccome non mi piaceva tanto lavorare in campagna, andavo a dare una mano a un fabbro della zona, facevo il garzone “, dice ancora Franco che condivideva l’interesse per auto e moto anche con i suoi amici d’infanzia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Franco Lambertini, dalla Ferrari a Moto Morini: una vita dedicata ai motori. “Laurea ad honorem? Sarebbe magnifico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Laurea ad honorem per Luana : "Sognava questo traguardo. Era una tigre, non mollava mai" Oggi all’Università. Laurea ad honorem allo scienziato Dario NeriOggi in Rettorato all’Università di Siena la cerimonia di conferimento della laurea ad honorem in Medical Biotechnologies al professor Dario Neri,...