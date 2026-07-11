Zelensky nuovo comando speciale per colpire a lungo raggio in Russia

Il presidente Zelensky ha annunciato la creazione, all’interno delle forze armate ucraine, di un comando speciale il cui compito sarà quello di colpire a lungo raggio sulla Russia. “Oggi ho firmato un decreto per la creazione, all’interno delle forze armate, di un comando speciale: un comando per l’impatto a lungo raggio, in pratica, globale, sulla Russia per questa guerra”, ha dichiarato il capo dello Stato in un video messaggio serale, sottolineando che questo comando deve concentrare tutte le risorse disponibili per ridurre ulteriormente il potenziale militare russo. Zelensky non ha rivelato il nome del comandante della nuova struttura, ma ha notato che questa persona “sarà forte e, ovviamente, estremamente esperta”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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