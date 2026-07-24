Osimo bimbi strattonati presi a schiaffi e rinchiusi al buio | arrestate per maltrattamenti due maestre d' asilo

Due maestre di un asilo sono state arrestate con l'accusa di aver maltrattato i bambini, strattonandoli, schiaffeggiandoli e rinchiudendoli in stanze buie. Le autorità hanno condotto un'indagine dopo segnalazioni di comportamenti violenti e abbandono di minori. Sono in corso verifiche su altri episodi e sui metodi adottati nelle strutture. Le indagini sono coordinate dalla procura locale.

OSIMO - Bimbi strattonati, presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate per maltrattamenti e abbandono di minori due maestre d'asilo. I Carabinieri delle Stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di due educatrici di una scuola d’infanzia di un comune nell’entroterra anconetano, per maltrattamenti e abbandono di minori. Falconara, corteggiata al bar, lei respinge le avance e lui minaccia: «È un attimo che ti tolgo la vita» Il provvedimento è frutto delle indagini svolte dai militari dell’Arma, avviate nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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