Due educatrici di una scuola dell'infanzia sono state poste agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti sui bambini. La vicenda si è verificata in provincia di Ancona, in un asilo di Polverigi. La notizia ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza dei piccoli nei luoghi dedicati all’educazione. Il CNDDU ha espresso un duro monito, sottolineando come la scuola possa tradire la fiducia dei genitori.

La vicenda di Polverigi, in provincia di Ancona, riporta al centro del dibattito la sicurezza dei bambini nei luoghi educativi. Due educatrici di una scuola dell'infanzia sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e altri reati gravi ai danni dei piccoli affidati alle loro cure. Sui presunti maltrattamenti all'asilo dovrà pronunciarsi la magistratura, nel rispetto della presunzione di innocenza. Il CNDDU, però, invita già a una riflessione seria sul senso stesso della funzione educativa.Cosa è successo nella scuola di PolverigiIl caso nasce da un'indagine della Procura che ha portato a una misura cautelare per due educatrici di una scuola dell'infanzia di Polverigi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Maltrattamenti all'asilo di Polverigi: il duro monito del CNDDU, quando la scuola tradisce la fiducia

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