Furbetti del cartellino | quando il lavoro pubblico tradisce la fiducia

Negli ultimi anni, il termine “furbetti del cartellino” è diventato un modo comune per indicare chi falsifica o manometta le timbrature di entrata e uscita sul lavoro pubblico. Si tratta di persone che, pur essendo presenti sul posto di lavoro, non svolgono effettivamente le proprie mansioni, ma si avvalgono di scorciatoie per ottenere un vantaggio personale. Questo fenomeno mette in luce un comportamento che compromette la fiducia nei servizi pubblici.

. Negli ultimi anni l’espressione “furbetti del cartellino” è entrata stabilmente nel linguaggio comune italiano. Indica quei dipendenti — spesso della pubblica amministrazione — che timbrano il badge e poi si assentano dal luogo di lavoro, oppure fanno risultare presenze mai avvenute. Un fenomeno che periodicamente torna al centro della cronaca, alimentando indignazione e sfiducia nei confronti delle istituzioni. Un fenomeno che danneggia tutti. Dietro ogni episodio di falsa timbratura non c’è soltanto una violazione disciplinare. C’è un danno economico per lo Stato, quindi per i cittadini, che finanziano i servizi pubblici attraverso le tasse.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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