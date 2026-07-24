Polverigi bimbi strattonati presi a schiaffi e rinchiusi al buio | arrestate per maltrattamenti due maestre d' asilo

Due maestre di un asilo sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Secondo quanto emerso, i bambini sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e rinchiusi al buio durante le ore di lezione. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari dopo le denunce di alcuni genitori e le indagini in corso. Le insegnanti sono state portate in caserma per l’interrogatorio.

POLVERIGI - Bimbi strattonati, presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate per maltrattamenti e abbandono di minori due maestre d'asilo. I Carabinieri delle Stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di due educatrici di una scuola d’infanzia di un comune nell’entroterra anconetano, per maltrattamenti e abbandono di minori. Li avrebbero colpiti con schiaffi e pizzicotti, strattonandoli e chiudendoli nel bagno al buio per alcuni minuti, costringendoli anche a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza il cappellino. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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