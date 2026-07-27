L’allerta meteo gialla è stata diramata per oggi, 27 luglio 2026, su due regioni italiane, la Campania e la Toscana, a causa di temporali previsti. Il maltempo interessa principalmente queste aree, mentre il resto del paese si prepara a un ritorno delle condizioni climatiche più stabili. Le autorità hanno segnalato possibili fenomeni di intensità variabile nelle zone interessate. Nessun altro territorio ha al momento ricevuto avvisi di criticità.

Ultimi strascichi di maltempo sull'Italia prima del ritorno stabile del caldo. Per oggi, lunedì 27 luglio 2026, è scattata l'allerta meteo gialla per rischio temporali su due regioni: Campania e Toscana. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica che ha portato forte instabilità su molte zone, la settimana si apre con cielo più soleggiato, anche se qualche rovescio resta possibile su diverse aree del Paese.Allerta meteo gialla oggi: le regioni colpiteIl Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per lunedì 27 luglio l'allerta gialla per temporali su tutta la Campania e su diversi settori costieri della Toscana, dove vige anche l'avviso per rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Maltempo e allerta meteo gialla oggi 27 luglio: ecco le regioni davvero a rischio

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