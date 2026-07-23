Maltempo allerta meteo gialla oggi 23 luglio | le regioni a rischio per temporali

Il 23 luglio 2026, è stata diramata un'allerta meteo gialla per temporali su alcune regioni italiane. Una nuova perturbazione sta interessando il paese, con piogge e temporali che coinvolgono il nord-est e la zona adriatica centro-meridionale. La Protezione civile ha individuato Abruzzo, Molise e Puglia come aree a rischio. Non sono stati segnalati danni o incidenti finora.

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia con piogge e temporali sul nord est e sulla zona adriatica centro-meridionale. La Protezione civile ha valutato per il 23 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Molise e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, allerta gialla in Lombardia: il camera car per le strade di Milano

Notizie e thread social correlati

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 3 giugno: le regioni a rischioIl 3 giugno, la Protezione Civile ha emesso un avviso di maltempo con allerta arancione in alcune zone della Liguria e allerta gialla in dodici...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno: le regioni a rischioDomani, un’allerta meteo gialla è stata emessa per temporali in diverse regioni del centro-nord.

Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite; Forti temporali al Nord, oggi un'allerta arancione e 7 regioni gialle per maltempo; Maltempo al Nord, temporali e allerta gialla in 4 Regioni; Maltempo, allerta gialla a Parma: attesi temporali forti e possibili allagamenti.

#Meteo Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al Nord, con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo al Centro-Sud con 14 città da bollino rosso. Da martedì dovrebbero tornare temperature più miti, giovedì maltempo anch x.com

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 23 luglio: le regioni a rischio per temporaliNuova perturbazione in arrivo sull’Italia con piogge e temporali sul nord est e sulla zona adriatica centro-meridionale ... fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla oggi mercoledì 22 luglio: le regioni a rischio per temporaliPer la giornata di mercoledì 22 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio ... fanpage.it