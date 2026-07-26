Maltempo allerta meteo gialla domani 27 luglio | le regioni a rischio per pioggia e temporali

Per domani, 27 luglio 2026, è prevista un'allerta meteo gialla per temporali su alcune regioni italiane. La Protezione Civile ha segnalato residua instabilità atmosferica con rischio di pioggia e temporali principalmente in Campania e Toscana. La previsione indica condizioni di maltempo prima di un successivo ritorno del caldo. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare precauzioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Residua instabilità meteorologica sull’Italia prima del ritorno del caldo. La Protezione Civile ha valutato per domani 27 luglio 2026 allerta meteo gialla per temporali su Campania e Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maltempo, allerta gialla su 4 regioni per domani, giovedì 11 giugno 2026.

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