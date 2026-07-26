Maltempo allerta meteo gialla domani 27 luglio | le regioni a rischio per pioggia e temporali

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per domani, 27 luglio 2026, è prevista un'allerta meteo gialla per temporali su alcune regioni italiane. La Protezione Civile ha segnalato residua instabilità atmosferica con rischio di pioggia e temporali principalmente in Campania e Toscana. La previsione indica condizioni di maltempo prima di un successivo ritorno del caldo. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare precauzioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.

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Residua instabilità meteorologica sull’Italia prima del ritorno del caldo. La Protezione Civile ha valutato per domani 27 luglio 2026 allerta meteo gialla per temporali su Campania e Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maltempo, allerta gialla su 4 regioni per domani, giovedì 11 giugno 2026.

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