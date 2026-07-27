Maldini e Leonardo non si dimettono vogliono Thiago Motta in Nazionale non è uno scherzo

Da ilnapolista.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maldini e Leonardo hanno dichiarato di non voler dimettersi e hanno espresso la volontà di far giocare Thiago Motta in Nazionale. La loro posizione si è rafforzata dopo il rifiuto di includere Pirlo tra i candidati. La scelta di sostenere Motta come possibile allenatore ha suscitato molte discussioni, mentre i due dirigenti hanno confermato la loro intenzione di mantenere le proprie posizioni.

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Sta somigliando sempre più a una iattura la nomina di Maldini direttore tecnico della Nazionale. Dopo la bocciatura del nome di Pirlo, lui e Leonardo puntano su Thiago Motta. È lui il nome adatto – secondo loro – per la guida della Nazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che lo definisce l’ultimo (disperato) tentativo di provare a salvare il banco. La Gazzetta scrive che è il tentativo per scongiurare le dimissioni. E iniziare le riforme volute da Giovanni Malagò. La Gazzetta scrive: “Esclusi gli ex ct, dunque, meglio andare sul profilo giovane, moderno e futuribile secondo la definizione di Maldini e Leonardo: un identikit che potrebbe corrispondere a quello di Thiago Motta, un allenatore capace di lavorare con i giovani, che conosce l’ambiente di Coverciano e – soprattutto – potrebbe mettere tutti d’accordo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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