L’aut-aut di Maldini e Leonardo | o uno tra Thiago Motta Pioli e Palladino o andiamo via

Da ilnapolista.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maldini, Leonardo e Malagò sono in trattativa per scegliere il nuovo allenatore della nazionale, con un confronto aperto tra Thiago Motta, Pioli e Palladino. Pirlo è stato escluso dalla corsa. La decisione dipende da un accordo tra le parti, e si parla di un vero e proprio braccio di ferro tra i tre dirigenti. La scelta del nuovo commissario tecnico resta in bilico, con le parti che attendono un esito definitivo.

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Piovono conferme su quanto riportato questa mattina: per la scelta del ct è un braccio di ferro tra Maldini, Leonardo e Malagò. Con Pirlo ormai fuori dai giochi, il futuro della panchina azzurra passa da un esercizio di volontà. Quale delle due prevarrà? Caso ct, l’ultimatum di Maldini e Leonardo. Riporta Schira: “Ci sono Raffaele Palladino, Stefano Pioli e Thiago Motta nella lista ristretta di Paolo Maldini e Leonardo per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana; mentre il presidente Malagò preferirebbe Roberto Mancini o Antonio Conte. Se Maldini e Leonardo non avranno la possibilità di scegliere l’allenatore, si dimetteranno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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