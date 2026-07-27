Il presidente della Figc ha annunciato che a breve sarà comunicato il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ha commentato inoltre che la percezione di una brutta figura dipende da chi ha preso la decisione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista al Sole24Ore, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui nomi coinvolti.

Le parole del presidente della Figc Giovanni Malagò, ospite de Il Sole24Ore, sulla scelta del nuovo c.t. dopo il caso Pirlo e sulle parole del ministro per lo sport e i giovani Abodi che aveva commentato così la rinuncia dell'ex centrocampista alla panchina azzurra: "È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Malagò sul ct: "A breve saprete. Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta"

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Malagò: Sto lavorando, a breve saprete tutto

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