Malagò | Ct a breve Brutta figura su Pirlo? Dipende chi l' ha fatta…

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente della federazione calcistica ha lasciato il suo ufficio romano senza rispondere alle domande dei giornalisti. Ha detto che il nuovo commissario tecnico sarà annunciato a breve. Riguardo alle critiche su Pirlo, ha commentato che la percezione dipende da chi le ha fatte. Successivamente, ha commentato anche le dichiarazioni del ministro dello sport e per i giovani, senza entrare nel merito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente della Figc fuori dal suo ufficio romano della federazione prova a dribblare i giornalisti poi risponde alle parole di Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i Giovani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

malag242 ct a breve brutta figura su pirlo dipende chi l ha fatta8230
© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Ct a breve. Brutta figura su Pirlo? Dipende chi l'ha fatta…"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Figc, Malagò Ct a breve, brutta figura Da vedere chi lha fatta

Video Figc, Malagò Ct a breve, brutta figura? Da vedere chi lha fatta

Notizie e thread social correlati

Malagò: «Il nuovo ct arriverà entro domani. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l?ha fatta»Il presidente della federazione calcistica ha annunciato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato entro domani.

Leggi anche: Nazionale, il commento di Abodi dopo il no di Malagò a Pirlo: «Ora bisogna recuperare una brutta figura»

Temi più discussi: Ct Italia, Guardiola resta in corsa: Malagò conferma la trattativa; Maldini sul ct: Abbiamo sentito anche Ancelotti. C'è urgenza, ma non vogliamo sbagliare; Malagò, Maldini e Leonardo: il debutto del triumvirato che sogna Guardiola ct; L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct.

malagò ct a breveMalagò: Su Pirlo una brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta. Il ct arriverà a breveMalagò glissa sulle indiscrezioni delle possibili dimissioni di Maldini e Leonardo dopo il no a Pirlo e risponde al ministro Abodi: Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Sul nuovo ct: Sto ... corriere.it

malagò ct a breveMalagò: Il nuovo ct arriverà entro domani. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fattaLa resa dei conti pare a un passo. Giovanni Malagò, presidente della Figc, è intervenuto sulla questione commissario tecnico e, volendo chiudere le polemiche dei giorni scorsi ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web