Malagò | Ct a breve Brutta figura su Pirlo? Dipende chi l' ha fatta…

Il presidente della federazione calcistica ha lasciato il suo ufficio romano senza rispondere alle domande dei giornalisti. Ha detto che il nuovo commissario tecnico sarà annunciato a breve. Riguardo alle critiche su Pirlo, ha commentato che la percezione dipende da chi le ha fatte. Successivamente, ha commentato anche le dichiarazioni del ministro dello sport e per i giovani, senza entrare nel merito.

Il presidente della Figc fuori dal suo ufficio romano della federazione prova a dribblare i giornalisti poi risponde alle parole di Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i Giovani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Figc, Malagò Ct a breve, brutta figura Da vedere chi lha fatta

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