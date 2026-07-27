Il presidente della federazione calcistica ha annunciato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato entro domani. La decisione segue le polemiche riguardanti la gestione precedente e la situazione con l'ex allenatore. Un altro dirigente ha commentato sulla percezione di una brutta figura, lasciando aperto il dibattito sulla responsabilità di chi ha causato questa situazione. La nomina del nuovo allenatore sembra imminente e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

La resa dei conti pare a un passo. Giovanni Malagò, presidente della Figc, è intervenuto sulla questione commissario tecnico e, volendo chiudere le polemiche dei giorni scorsi legati alla questione Pirlo, ha ammesso che il nuovo allenatore azzurro sarà nominato nel giro delle prossime ore, al massimo domani. Le parole di Malagò «Nuovo ct? Sto lavorando. Arriverà a breve, entro domani. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta». Così il numero uno del calcio italiano che si è rivolto ai cronisti presenti prima di raggiungere la sede della Lega Nazionale Dilettanti. Alle 18 di questo pomeriggio, Malagò parteciperà a incontro in Figc con tutte le componenti del calcio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Malagò: «Il nuovo ct arriverà entro domani. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l?ha fatta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abandoned House to Resort Paradise Transformation | Start to Finish | CEO Trieu HoaTriu Hòa Vlog

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nazionale, il commento di Abodi dopo il no di Malagò a Pirlo: «Ora bisogna recuperare una brutta figura»

Dopo Pirlo, Abodi: “Adesso bisogna recuperare dalla brutta figura”Dopo l'annuncio della rinuncia di Pirlo alla panchina della nazionale, il ministro dello sport ha commentato che si tratta di una situazione che si...

Temi più discussi: Malagò: Nuovo ct martedì? Possibile, ma prima ci saranno altre novità; Maldini e Leonardo: Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Guardiola? L'aspetto economico non è rilevante; Malagò adesso si sbilancia: Guardiola? Per lui si possono fare eccezioni; Pirlo nuovo allenatore della Nazionale, si aspetta la firma: perché può essere solo lui il ct e il tormento di Malagò.

#Malagò: Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando. #Abodi ha detto che è stata fatta una pessima figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta. #Nazionale x.com

L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct reddit

Italia, Malagò rompe il silenzio sul nuovo Ct: Parlerò con tutti il prima possibileGiovanni Malagò interviene sul futuro Ct dell'Italia dopo il caso Pirlo: le dichiarazioni del presidente FIGC. derbyderbyderby.it

Malagò prende tempo: Nuovo ct? Parlerò con tutti il prima possibile. Oggi vertice a RomaIl numero uno della Figc incontrera le parti in un vertice informale in attesa del Consiglio Federale di martedi: al centro dei discorsi anche la nomina del nuovo ct ... sportmediaset.mediaset.it