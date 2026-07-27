Oggi si è svolto a Roma un vertice tra il presidente del CONI e altri dirigenti sportivi. Malagò ha dichiarato che parlerà con tutti i candidati per il nuovo commissario tecnico, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. La questione riguarda la nomina del nuovo allenatore della nazionale, dopo che la scelta di Andrea Pirlo è stata esclusa. La riunione si è concentrata sui prossimi passi e sui tempi di nomina.

Dimenticatevi i sorrisi di pochi giorni in Lega dove hanno sfilato, tra gli altri, Malagò, Maldini e Leonardo. La mancata nomina di Andrea Pirlo a nuovo ct della Nazionale (a ufficializzarlo è stato lo stesso ex centrocampista sui social), ha inasprito gli animi e adesso il dt azzurro, al pari del suo uomo di fiducia brasiliano, potrebbe davvero lasciare. Per l'ex Milan, riportano in tanti, la vicenda russa è solo un pretesto per minare la sua autonomia decisionale. Da qui il possibile passo indietro tanto che si fa già il nome di Giorgio Chiellini come suo successore., Intanto Malagò prende tempo. Ospite de Il Sole24Ore, l'ex numero uno del Coni ha fatto il punto: "Il ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò prende tempo: "Nuovo ct? Parlerò con tutti il prima possibile". Oggi vertice a Roma

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è appena iniziato il progetto nuovo e già le persone parlano di fallimento. non so se sia una mia impressione, ma molti sono diventati intolleranti verso il minimo errore della nazionale? dopo così poco tempo, le persone non sono un po' troppo disfattiste? : r/Ita reddit

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