**Roma (Italpress)** – Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha condiviso importanti aggiornamenti sul processo di selezione del nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio. Durante una recente riunione della Giunta del Coni, ha rivelato che il lavoro per definire una “short list” di candidati è già iniziato, con l’obiettivo di individuare la figura giusta il prima possibile. L’atmosfera è di attesa, e l’annuncio ufficiale del nuovo ct potrebbe giungere già nella prossima settimana. Il Lavoro di Selezione avanza. “Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘short list’ per individuare un profilo”, afferma Malagò, sottolineando l’importanza del processo di selezione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malagò: possibile annuncio del nuovo CT la prossima settimana?

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Finalmente una buona notizia. E la migliore scelta possibile, in assoluto. Bravo #Malagò #Maldini dice sì a Malagò: sarà direttore tecnico della nazionale, con lui a sorpresa anche #Leonardo - la Repubblica x.com

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