Nelle ultime 24 ore, la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha occupato le prime pagine dei giornali. La decisione è arrivata dopo il rifiuto di Pep Guardiola di accettare l’incarico. Secondo alcune fonti, il commissario della FIGC avrebbe incontrato un forte dissenso da parte di alcuni dirigenti, mentre il presidente della federazione avrebbe preso tempo, lasciando in sospeso alcune decisioni.

Il Corriere della Sera le definisce "le 24 ore più folli dell'estate azzurra": quelle che hanno portato alla scelta di Andrea Pirlo come ct della Nazionale dopo il rifiuto di Pep Guardiola di sedersi sulla panchina italiana. Come dire: dal sogno al brusco risveglio, all'insegna del "salto nel buio" visto le esperienze non proprio esaltanti di Pirlo in versione allenatore. La scelta è tutta di Paolo Maldini, neo-direttore tecnico. Tuttavia, riporta il Corsera, la firma potrebbe non arrivare nel weekend perché il presidente della Figc Giovanni Malagò, "consapevole delle perplessità che l'opinione pubblica nutre nei confronti di un tecnico dall'esperienza non sterminata, vuole concedersi qualche altra ora di riflessione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pirlo ct, "Mancini furioso e Malagò prende tempo": retroscena clamoroso, Maldini stoppato?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ct della Nazionale, contatto Maldini-Guardiola. Malagò “Ci sono altri nomi oltre Mancini e Pirlo”Il nuovo direttore tecnico della nazionale ha contattato nei giorni scorsi l’allenatore del club più prestigioso per verificare la disponibilità a...

Contatto Malagò-Maldini, parte la caccia al ct: da Pirlo a Mancini, chi ha più possibilitàIl presidente della Figc e il direttore tecnico hanno iniziato i colloqui per scegliere il nuovo allenatore della nazionale.

Temi più discussi: Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta; Pirlo ct Italia non convince le big di Serie A, Mancini scala posizioni e occhio a Conte; Malagò: A giorni la nomina del ct. Oltre a Mancini e Pirlo ci possono essere altri nomi.

CorSera - Italia-Pirlo, scelta 'pericolosa' di Maldini. Malagò ha qualche dubbio. Furia ManciniIl ct dell'Italia lo sceglie il direttore tecnico ma, spiega il quotidiano, il presidente nutre qualche dubbio rispetto all'esperienza di Pirlo ... msn.com

CorSera - Guardiola rifiuta, Mancini furioso e Malagò riflette su Pirlo: tutti i retroscena sul CT dell'ItaliaTutti i clamorosi retroscena delle ultime ore sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. msn.com