Il presidente della Federcalcio ha annunciato che il nuovo commissario tecnico sarà annunciato entro domani. Riguardo a Thiago Motta, ha dichiarato di non poter confermare né smentire la sua candidatura. In risposta alle critiche sul procedimento, ha affermato che bisogna considerare chi ha espresso tali commenti. La nomina del nuovo allenatore è imminente, con l’obiettivo di chiudere le questioni aperte nelle ultime settimane.

La resa dei conti pare a un passo. Giovanni Malagò, presidente della Figc, è intervenuto sulla questione commissario tecnico e, volendo chiudere le polemiche dei giorni scorsi legati alla questione Pirlo, ha ammesso che il nuovo allenatore azzurro sarà nominato nel giro delle prossime ore, al massimo domani. Le parole di Malagò «Nuovo ct? Sto lavorando. Arriverà a breve, entro domani. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta». Così il numero uno del calcio italiano che si è rivolto ai cronisti presenti prima di raggiungere la sede della Lega Nazionale Dilettanti. Alle 18 di questo pomeriggio, Malagò parteciperà a incontro in Figc con tutte le componenti del calcio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Malagò: «Il nuovo ct entro domani. Thiago Motta? Non posso dire né sì né no. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l?ha fatta»

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