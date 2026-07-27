Figc Malagò | Entro domani il ct La brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta

Da ilnapolista.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo di Malagò, Maldini e Leonardo sembrava un po’ a tutti che fosse arrivato finalmente il momento del rilancio della Nazionale, ma poi la nomina del nuovo CT (soprattutto il nome di Andrea  Pirlo ) ha innescato un caos che fa fatica a spegnersi. Caos Nazionale, Malagò: “Sto lavorando, a breve saprete tutto”. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità, cosa detta dallo stesso Giovanni Malagò ai colleghi presenti all’esterno della sede della FIGC: “ Sto lavorando, a breve saprete tutto. Il nuovo ct arriverà entro domani. “. Poi Malagò ha risposto anche alla domanda alle dichiarazioni del ministro Abodi, che ha definito il tutto ‘una brutta figura’: “Brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Malagò: «Il nuovo ct arriverà entro domani. Brutta figura Bisogna vedere chi lha fatta»

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