maiorca contro il turismo che consuma case acqua e territorio

A Palma di Maiorca, i residenti hanno manifestato contro il turismo di massa, sfilando nel centro con cartelli e striscioni. La protesta si focalizza sul consumo di case, acqua e territorio da parte del turismo.

Palma di Maiorca, 27 lug. (askanews) - A Palma di Maiorca, i residenti manifestano contro il turismo di massa. Il corteo sfila nel centro con cartelli e striscioni. Una grande scritta di cartone dice "Dignità". Altri slogan chiedono di cambiare modello, fermare le crociere e limitare i jet privati. Per i manifestanti, l'isola ha raggiunto il limite: troppi visitatori, affitti sempre più difficili, infrastrutture sotto pressione e consumo d'acqua legato anche ad alberghi, case turistiche e campi da golf. "Abbiamo bisogno di una decrescita nelle isole per affrontare la turistificazione - dice Estefi Pozo, assessora all'Ambiente di Pollença. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il video è reale e circola molto su X. Nel post, @realMaalouf mostra un video girato a Valencia (Spagna) in cui attivisti di estrema sinistra (spesso descritti come Antifa o gruppi anti-turismo di sinistra) entrano in locali, ristoranti e bar per cacciare i turisti. Cantan x.com