Schilpario guarda al futuro | il progetto che unisce sport turismo e territorio

Sabato 16 maggio alle 17, presso la sede della Comunità Montana di Scalve, si terrà la presentazione del piano quadro riguardante l’area sportiva di Santa Elisabetta, a Schilpario. L’iniziativa coinvolge il territorio e mira a sviluppare un progetto che integra sport e turismo. L’evento si svolge in un contesto istituzionale e rappresenta un momento di confronto tra le parti interessate sulla futura configurazione dell’area. La notizia riguarda un passo concreto verso la pianificazione e lo sviluppo locale.

Vilminore. La sede della Comunità Montana di Scalve ospita la presentazione del piano quadro per l’area sportiva di Santa Elisabetta – a Schilpario – alle 17 di sabato 16 maggio. Il progetto, commissionato da Scalve Mountain Aps a supporto dell’amministrazione comunale, è stato affidato al geometra Matteo Grassi e al suo studio Bottega di Ingegneria e Architettura. Durante la presentazione emergerà, in particolare, l’intenzione di promuovere una visione collettiva in collaborazione con i territori scalvini. Il progetto, infatti, è un riflesso della volontà dei singoli comuni della Valle di Scalve di cooperare in un’ottica di rigenerazione e connessione valliva: l’obiettivo è quello di creare un sistema diffuso dello sport, alla cui base vi è una rete territoriale interconnessa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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