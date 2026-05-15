Schilpario guarda al futuro | il progetto che unisce sport turismo e territorio

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle 17, presso la sede della Comunità Montana di Scalve, si terrà la presentazione del piano quadro riguardante l’area sportiva di Santa Elisabetta, a Schilpario. L’iniziativa coinvolge il territorio e mira a sviluppare un progetto che integra sport e turismo. L’evento si svolge in un contesto istituzionale e rappresenta un momento di confronto tra le parti interessate sulla futura configurazione dell’area. La notizia riguarda un passo concreto verso la pianificazione e lo sviluppo locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vilminore. La sede della Comunità Montana di Scalve ospita la presentazione del piano quadro per l’area sportiva di Santa Elisabetta – a Schilpario – alle 17 di sabato 16 maggio. Il progetto, commissionato da Scalve Mountain Aps a supporto dell’amministrazione comunale, è stato affidato al geometra Matteo Grassi e al suo studio Bottega di Ingegneria e Architettura. Durante la presentazione emergerà, in particolare, l’intenzione di promuovere una visione collettiva in collaborazione con i territori scalvini. Il progetto, infatti, è un riflesso della volontà dei singoli comuni della Valle di Scalve di cooperare in un’ottica di rigenerazione e connessione valliva: l’obiettivo è quello di creare un sistema diffuso dello sport, alla cui base vi è una rete territoriale interconnessa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte guarda al futuro: ‘Il progetto Napoli è triennale, vogliamo tornare in Champions’”

Fossacesia "Città dello Sport 2026": lo sport che unisce, coinvolge e valorizza il territorioÈ stato presentato il programma “Fossacesia Città dello Sport 2026”, un’iniziativa che racchiude un ampio e articolato calendario di eventi e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web