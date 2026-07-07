Maiorca protesta contro il turismo di massa 10mila persone formano una catena umana sul mare – Il video 

Domenica, circa 10.000 persone si sono riunite formando una catena umana sul mare di Es Trenc, una delle spiagge più note di Maiorca. L’evento rappresenta una protesta contro il turismo di massa che interessa la zona. La spiaggia si trova sulla costa meridionale dell’isola e questa mobilitazione ambientale si è già verificata in passato.

È successo domenica a Es Trenc, una delle spiagge più famose di Maiorca, sulla costa meridionale dell’isola, e non è la prima volta che questa zona diventa il centro di una mobilitazione ambientale. Una fila di persone lunga 3 km, con le mani unite e i piedi immersi nel Mediterraneo. È il gesto simbolico scelto da circa 10mila cittadini per chiedere la protezione di uno degli ultimi tratti di costa ancora preservati delle Baleari. La protesta nasce dalla preoccupazione per alcune recenti modifiche normative i ntrodotte dal Governo delle Baleari, che secondo gli ambientalisti potrebbero indebolire le tutele in vigore per l’area e aprire la strada a nuove trasformazioni capaci di aumentare la pressione turistica. 🔗 Leggi su Open.online

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