Il Chelsea punta Maignan Maignan aspetta il Milan | chiede due cose per rimanere

Il club londinese ha manifestato interesse per il portiere francese, che ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2031. Tuttavia, il portiere continua a valutare il suo futuro e avrebbe posto due condizioni per restare. Il rinnovo, definito dopo una trattativa lunga e complessa, non sembra aver risolto tutte le questioni legate al suo percorso professionale. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi, con il club inglese e il portiere ancora in attesa di sviluppi.

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L'ambizione detta le scelte di vita. Succede in tutti i campi professionali. Se poi, oltre ai progetti cui si vuole dare forma, c'è anche una persona di riferimento, una figura di fiducia, allora gli ingredienti ci sono tutti. Per Mike Maignan è stato così. Il francese la scorsa estate, quando era immerso nei propri pensieri e, in tutta onestà, si vedeva molto più lontano dal Milan che al suo interno, ha trovato un punto fermo in Allegri. Mike, reduce da una stagione dove a Milanello erano saltate le regole - lo scenario peggiore possibile per uno perfezionista e ambizioso come lui -, ha visto nell'allenatore l'uomo d'ordine che cercava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Chelsea punta Maignan, Maignan aspetta il Milan: chiede due cose per rimanere... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chelsea punta Pavlovic: il Milan chiede 50 milioni per il serbo? Domande chiave Chi sono gli altri club pronti a sfilare il serbo al Chelsea? Come intende il Milan utilizzare i fondi della vendita di Pavlovic?... Milan, Bartesaghi: “Gabbia la guida, Maignan il leader. Su Rabiot e Modric dico …”Ha esordito presto, in Prima Squadra con il Milan, il giovane difensore Davide Bartesaghi. Il Chelsea punta Maignan, Maignan aspetta il Milan: chiede due cose per rimanereIl portiere è fresco di rinnovo (molto laborioso) fino al 2031, che però potrebbe non bastare a trattenerlo se venissero a mancare due di quelli che lui reputa capisaldi ... msn.com Milan, il Real Madrid punta Maignan: ecco perché il francese può partire in estateIl Real Madrid pensa anche a Mike Maignan per il post Courtois: ecco perché l'affare è fattibile e le possibili richieste del Milan ... assopoker.com